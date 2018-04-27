Конфиденциальность полученной информации в ходе сертификации организаций-заявителей.
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ОС «ГЛАВСТАНДАРТ» оказывает услуги по сертификации продукции и услуг, разработке нормативно-технической документации, испытаниям, оформлению свидетельств о государственной регистрации, регистрации лекарственных средств и лицензированию. Основным направлением является добровольная сертификация организаций-заявителей на соответствие требованиям: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; ГОСТ Р ИСО 14001-2016; ГОСТ Р ИСО 45001 – 2020 «Системы менеджмента безопасности труда и …Подробнее
Конфиденциальность полученной информации в ходе сертификации организаций-заявителей.
Беспристрастность в оценке соответствия.
Полное соответствие оказываемых услуг действующим государственным и профессиональным нормам.
Оплачиваете результат труда, а не должность человека.
Отслеживание изменений в законодательстве.
Предоставляем полную методическую и информационную поддержку на всех стадиях совместной деятельности.
От лица нашей компании хотелось бы поблагодарить коллектив "ГЛАВСТАНДАРТ" за предоставленные услуги. Особенно хочется отметить отличительные черты Общества: профессионализм сотрудников, оперативность принятия решений, индивидуальный подход к каждому клиенту, гарантированное выполнение взятых на себя обязательств. Надеемся на дальнейшее взаимопонимание и конструктивное сотрудничество, желаем всему коллективу процветания, многих лет успешной работы.
ЗАО "Кох-Химия РУС", в лице генерального директора Авилова Дмитрия Николаевича, выражает свою искреннюю благодарность коллективу "ГЛАВСТАНДАРТ" за оперативность и ответственность, а так же высокую квалификацию и помощь в выборе наиболее оптимальных решений. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с вашим коллективом.
Сообщаю Вам , что направленный в наш адрес долгосрочный договор по оказанию услуг в оформлении регистрационных документов, деклараций о соответствии и др., в ближайшее время будет подписан. Вместе с тем от компании ООО "Альфатехформ" хочу выразить Вам благодарность за качественную и своевременно предоставленную ранее работу, за творческий подход к делу, оперативность и профессионализм ваших сотрудников. В дальнейшем надеюсь на такое же эффективное и плодотворное сотрудничество.
ООО "ТехПрибор" в лице генерального директора Ильи Владимировича Соломонова выражает свою благодарность ООО "ГЛАВСТАНДАРТ" за качественно выполненную работу по утверждению типа средств измерений. Мы рекомендуем компанию "ГЛАВСТАНДАРТ" как надежного партнера и отмечаем высокий профессионализм ее сотрудников.
Выражаю искреннюю благодарность и глубокую признательность всему коллективу компании ООО "ГЛАВСТАНДАРТ". Особенную благодарность хочется выразить руководству компании за плодотворное сотрудничество. Я верю в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений, надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество и в будущем. Желаю успешного развития и достижения вершин в бизнесе.
ООО "ДалСпецСтрой" Технический директор Смышляев В.Ю. - ООО "ГЛАВСТАНДАРТ" (г. Москва) оказывало услуги ООО "Далматовский Специализированный Строитель" (Курганская область, г. Долматово) по оформлению разрешительной документации для изготовления резервуаров цилиндрических, стальных, сварных, одно стенных, горизонтальных, серии РГС. За период сотрудничества ООО "ГЛАВСТАНДАРТ" зарекомендовало себя с положительной стороны. Услуги по оформлению разрешительных документов выполнены качественно в оговоренные сроки, что свидетельствует о высоком квалификационном уровне специалистов.
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Фиксированная стоимость оказания услуги применительно только к разделу разработка технической документации , т.к. паспорта , руководства и прочие документы, вне зависимости от товара разрабатываются согласно ЕСКД , стоимость услуг по сертификации и декларированию прорабатываются индивидуально , как и услуги по другим направлениям нашей компании.
Для предоставления точного коммерческого предложения , которое будет актуальным в течении 1 месяца , необходимо предоставить: код ТНВЭД, ТУ или номер ГОСТа + техническое описание - для российского производителя , техническое описание на русском языке - для иностранного производителя.
Наказания в виде взимания штрафа до 300 000.00 рублей, Статья 14.45 «Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия». Наложение административного штрафа в размере до 600 000.00 рублей. Конфискация продукции, в случае повторного совершения правонарушения. Приостановление деятельности на срок до 90 суток. Статья 14.43 «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». Наказание в виде взимания штрафа до 1 000 000.00 рублей.Статья 14.46 «Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия».
Проводить сертификацию или декларирование продукции зарубежного производства может юридическое лицо, зарегистрированное на территории таможенного союза. Для этого обязательно должен быть заключен контракт ( договор уполномоченного лица ) между производителем и дистрибьютором.