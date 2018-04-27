Сообщаю Вам , что направленный в наш адрес долгосрочный договор по оказанию услуг в оформлении регистрационных документов, деклараций о соответствии и др., в ближайшее время будет подписан. Вместе с тем от компании ООО "Альфатехформ" хочу выразить Вам благодарность за качественную и своевременно предоставленную ранее работу, за творческий подход к делу, оперативность и профессионализм ваших сотрудников. В дальнейшем надеюсь на такое же эффективное и плодотворное сотрудничество.